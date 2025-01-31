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Пашинян: Иреван и Баку должны отказаться от судебных споров

First News Media16:07 - Сегодня
Пашинян: Иреван и Баку должны отказаться от судебных споров

Армения допускает взаимный отзыв международных исков с Азербайджаном, если стороны полностью откажутся от претензий на двустороннем уровне.

Об этом заявил в ходе пресс-конференции в пятницу премьер Никол Пашинян.

«Мы должны убедиться не только в том, что отзываем иски из международных инстанций, а вообще отказываемся от этих споров. В противном случае может получиться так, что мы и Азербайджан отзовем какие-то иски, договоримся, что не идем в международные инстанции, но на следующем этапе Баку поднимет эти вопросы в двусторонних отношениях и может произойти эскалация», - сказал Пашинян.

В этом случае, по его словам, Армения не сможет управлять рисками этой эскалации, используя для этого международные площадки.

Есть также гуманитарные вопросы, довольно щепетильные, отметил Пашинян.

Ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что один из двух несогласованных пунктов в проекте мирного договора с Арменией касается отказа от взаимных исков в международных судебных инстанциях.

Источник: Sputnik-Армения

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