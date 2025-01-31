Азербайджан устно ответил на предложение Армении по коммуникациям – Пашинян

Армения получила от Азербайджана устный ответ на письменное предложение по поводу разблокировки коммуникаций.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в пятницу на пресс-конференции.

Еще в начале ноября премьер сообщил, что после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях БРИКС+ в Казани Иреван направил Баку письменное предложение, касающееся разблокировки коммуникаций.

Тогда Пашинян отмечал, что стороны в вопросе открытия региональных коммуникаций, похоже, могут прийти к полностью взаимоприемлемому решению.

А сегодня глава армянского правительства счел некорректным раскрывать ответ Баку. Пашинян сказал, что не хочет оглашать нюансы до тех пор, пока видит вероятность принятия Азербайджаном его предложений.

Источник: Sputnik-Армения