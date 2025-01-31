В Турции закрыли более 160 отелей

Власти Турции опечатали более 160 отелей в турецкой провинции Бурса на западе страны, в том числе на популярном горнолыжном курорте Улудаг, после трагедии в Болу, передает агентство DHA.

По данным агентства DHA, министерство культуры и туризма Турции разослало во все 81 провинции страны срочное извещение о необходимости прекращения работы гостиниц, не имеющих необходимых документов для осуществления гостиничной деятельности. Документы выдаются в том числе после успешно пройденной проверки пожарной безопасности. «Департамент культуры и туризма в Бурсе приступил к активным действиям и опечатал 161 отель в 17 районах провинции, у объектов не было лицензий, регистрации предприятия или там были обнаружены недостатки. Среди опечатанных объектов - 25 зимних домика на горнолыжном курорте Улудаг», - сообщило агентство.

Сообщается, что проживавших в домиках туристов переселили в другой отель того же владельца.

Депутаты парламента Турции одобрили во вторник учреждение комиссии по расследованию трагедии в отеле на горнолыжном курорте, унесшей жизни 78 человек.

Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на 21 января. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования арестованы 19 человек, в том числе владелец гостиницы.

Пожар, унесший жизни 78 человек в отеле Grand Kartal в турецкой провинции Болу, предположительно, начался на кухне, ее сотрудники оставили включенным гриль, а затем тушили огонь водой вместо огнетушителя, утверждала ранее газета Sabah.