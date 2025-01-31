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​​​​​​​«Изменения начинаются с тебя!»: Проект по борьбе с буллингом запущен в общеобразовательных школах

First News Media17:20 - Сегодня
​​​​​​​«Изменения начинаются с тебя!»: Проект по борьбе с буллингом запущен в общеобразовательных школах

Проект «Изменения начинаются с тебя!», направленный на борьбу с буллингом в общеобразовательных школах, был запущен по инициативе и при поддержке Birbank, организован Учебным центром «Dərs Evi» и при поддержке Института образования Азербайджанской Республики. 30 января 2025 года состоялась презентация проекта, на которой собрались партнеры, представители СМИ, педагоги и международные эксперты.

В мероприятии приняли участие член Правления Birbank и главный директор по организационному развитию и управлению человеческими ресурсами Фаргана Мамедова, заместитель директора Института образования Фуад Гараев, заместитель руководителя Управления образования города Баку Анар Гадималиев, исполнительный директор Учебного центра «Dərs Evi» Нигяр Баимова, международный эксперт по борьбе с буллингом Мария Афонина и другие официальные лица, которые поделились своими мыслями о важности этой инициативы.

В своей речи Фаргана Мамедова подчеркнула: «Буллинг — это серьезная социальная проблема, которая затрагивает не только отдельных людей, но и все общество. Помимо физического и эмоционального воздействия, он снижает уверенность людей в себе и препятствует их будущему развитию. Школы являются одним из важнейших мест формирования личности человека. Поэтому крайне важно предотвращать подобные негативные явления в учебных заведениях, принимать профилактические меры и проводить разъяснительную работу».

Буллинг в учебной среде включает в себя физическое или психологическое давление, оскорбления и аналогичные формы поведения среди учеников. Это вызывает тревогу, снижает их уверенность в себе и негативно влияет на их психологическое благополучие. Эта инициатива направлена на создание безопасной, здоровой и позитивной атмосферы в школах, а также на решение актуальной социальной проблемы, которая оказывает растущее влияние на общество.

Проект «Изменения начинаются с тебя!» будет сначала реализован в средней школе №18. В рамках презентации проекта была подписана Хартия о сотрудничестве между директором средней школы №18 Лейлой Фатиевой, начальником отдела внутренней коммуникации и корпоративной социальной ответственности (КСО) Birbank Айнур Гасанзаде и исполнительным директором Учебного центра «Dərs Evi» Нигяр Баимовой.

Чтобы обеспечить успешную реализацию проекта, международные эксперты проведут специальные обучающие тренинги для учителей Учебного центра «Dərs Evi». Эти тренинги помогут педагогам повысить свои знания и навыки в области повышения осведомленности о буллинге и методах борьбы с ним. Обученные педагоги впоследствии представят образовательные программы своим коллегам в средних школах, распространяя стратегии борьбы с буллингом на более широкую аудиторию. Эффективность проекта будет отслеживаться с помощью школьных опросов и оценок.

Стоит отметить, что Birbank, в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности уделяет особое внимание социально значимым вопросам и регулярно поддерживает различные социальные инициативы. Борьба с буллингом, являющимся актуальной глобальной проблемой, — это еще один значимый вклад банка в этом направлении.

Помимо этого проекта, банк продолжает поддерживать различные инициативы, направленные на улучшение благосостояния общества. Деятельность Birbank в области развития образования и решения социальных проблем способствует не только социально-экономическому росту страны, но и созданию устойчивой среды для будущих поколений.

Birbank, лидер цифровых банковских решений, обслуживает более 3-х миллионов активных пользователей через свое мобильное приложение, а также имеет 118 филиалов и 54 отделения, что делает его крупнейшей филиальной сетью в Азербайджане. До 2025 года банк работал под названием Kapital Bank, ведущего финансового учреждения страны и части Pasha Holding. В настоящее время Kapital Bank продолжает свою деятельность в качестве финансового института. Для получения более подробной информации о продуктах и услугах банка посетите https://birbank.az/, обратитесь в Справочный центр по номеру 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

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