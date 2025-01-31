Пашинян: Служба пограничников Армении и РФ продолжится, пока у сторон есть воля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что совместная служба армянских и российских пограничников на границах с Ираном и Турцией продолжится до тех пор, пока у сторон есть политическая воля.

«Страна должна обеспечивать безопасность своих границ. Но это не значит, что это нельзя делать при содействии других. В плане границ с Ираном и Турцией мы осуществляем определенную совместную службу. В аэропорту «Звартноц» мы на 100% несем службу самостоятельно и благодарны российской стороне за помощь. На армяно-иранском пограничном переходе мы на 100% сами несем службу. Наши пограничные войска приступили к службе на границе с Ираном. Это вопрос политической воли сторон. Пока есть эта политическая воля сотрудничать, будем сотрудничать <...>. Не исключаю, что совместная служба в будущем будет расширена», - сказал глава армянского правительства.

В октябре после встречи в Москве Пашиняна и президента РФ Владимира Путина в Иреване сообщили, что, согласно достигнутой договоренности, армянские пограничники вместе с российскими коллегами с 1 января будут участвовать в охране границ республики с Ираном и Турцией.

Источник: ТАСС