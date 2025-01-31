Как отличить мошенников от реальной помощи при оформлении социальных выплат?

В последнее время в социальных сетях наблюдается рост случаев мошенничества, связанных с оформлением адресной социальной помощи для безработных.

Злоумышленники размещают объявления, предлагая помощь в заключении официальных трудовых договоров и получении социальных выплат.

Как пояснил Xəzər Xəbər руководитель департамента по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты Рашад Мехдили, такие предложения могут привести к кражам денег и личных данных граждан, передает 1news.az.

По его словам, для подачи заявления на получение адресной социальной помощи не требуется производить никаких дополнительных платежей. Все необходимые данные о процедуре оформления выплат можно найти на официальных сайтах Минтруда и социальной защиты населения (social.gov.az) и Госфонда соцзащиты (dsmf.gov.az). Там же в специальном разделе можно подать онлайн-заявление на помощь.

Р.Мехдили призывает граждан обращаться только к официальным источникам и внимательно охранять свои персональные данные от мошенников.

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