Начинается продажа билетов на февральские автобусные рейсы на освобожденные территории

Билеты на регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, поступят в продажу 1 февраля в 11:00.

Как сообщили в AYNA, билеты на рейсы Баку – Шуша, Ахмедбейли – Шуша, Баку – Агдам и Барда – Агдам граждане могут приобрести на портале www.yolumuzqarabaga.az .

Продажа билетов на рейсы Баку – Ходжалы – Ханкенди – Шуша, Барда – Ханкенди и Баку – Лачин осуществляются на портале https://biletim.az/ .

Чтобы приобрести билет, граждане должны ввести в систему данные удостоверяющего личность документа. Билет может быть использован только идентифицированным владельцем удостоверения личности. Передача билета другому лицу невозможна.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории были запущены 24 января 2022 года. На данный момент выполнено 1883 рейса, освобожденные от оккупации территории посетили 42 378 пассажиров.