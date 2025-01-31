Власти Сирии задержали двоюродного брата Башара Асада

Атеф Наджиб, двоюродный брат бывшего президента Сирии Башара Асада по материнской линии, задержан новыми властями страны.

С таким утверждением выступил телеканал Syria TV.

Информация о том, где именно и при каких обстоятельствах произошло задержание, не приводится. Отмечается, что при Асаде Наджиб занимал пост главы управления политической безопасности в провинции Дераа на юге страны.

Новые власти Сирии пока не комментировали эту информацию.