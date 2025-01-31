Омбудсмен Азербайджана направила открытое письмо организации Human Rights Watch

Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева направила открытое письмо исполнительному директору организации Human Rights Watch (HRW) Тиране Хассан.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе омбудсмена, в письме говорится, что раздел по Азербайджану в докладе упомянутой организации о странах мира за 2024 год демонстрирует предвзятый и односторонний подход к стране.

Отмечается также, что HRW, вместо того чтобы ссылаться на общедоступные годовые и параллельные отчеты омбудсмена, подробно освещающие деятельность по защите прав и свобод человека, включая предотвращение пыток, основывалась на сомнительных и предвзятых источниках. Подчеркивается, что члены Национальной превентивной группы омбудсмена встречались с рядом лиц, упомянутых в отчете организации, и каких-либо фактов пыток или жестокого обращения зафиксировано не было.

В письме говорится, что, несмотря на важные решения, принятые для ликвидации последствий изменения климата во время проведения в Азербайджане СОР29, ставшей площадкой для эффективных дискуссий в целях предотвращения изменения климата, HRW в своем отчете не отметила эти успехи в решении актуальных проблем.

В отчете также не было учтено то, что Азербайджан подвергся многолетней оккупации со стороны Армении, в результате чего были нарушены фундаментальные права и свободы более миллиона азербайджанцев, после прекращения оккупации была начата работа по обеспечению безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев, а также минная проблема, представляющая серьезную угрозу жизни и здоровью людей, факт насильственного изгнания сотен тысяч азербайджанцев из Армении, что является показателем проявления двойных стандартов в отношении Азербайджана.

Омбудсмен призвала организацию Human Rights Watch проявлять беспристрастность, справедливый подход и основываться на подтвержденных фактах при подготовке своих отчетов.