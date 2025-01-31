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Нужны ли в Баку трамваи? - Опрос

Фаига Мамедова10:19 - Сегодня
Нужны ли в Баку трамваи? - Опрос

Baku TV провел опрос среди жителей столицы о перспективах общественного транспорта в городе.

На вопрос «В каких районах вы бы хотели увидеть метро?» большинство опрошенных назвали Сумгайыт, Хырдалан, а также поселки Баладжары и Локбатан. передает 1news.az.

Жители города отметили, что с учетом большого пассажиропотока на этих территориях строительство метро существенно снизило бы нагрузку на дороги и обеспечило бы удобный способ добираться домой.

Что касается вопроса о возрождении трамвайного движения, мнения респондентов разделились. Некоторые считают, что трамваи не решат проблему пробок и будут малоэффективны, в то время как другие уверены, что возвращение трамваев могло бы быть полезным.

Подробнее – в сюжете:

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