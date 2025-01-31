Трамп пригрозил членам БРИКС

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны БРИКС в случае создания своей валюты и отказа от использования во взаиморасчетах американского доллара ждут стопроцентные тарифы на ввоз товаров в Соединенные Штаты.

«Мы потребуем от этих, вероятно, враждебных стран обязательств не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100-процентными пошлинами и должны будут попрощаться с продажами в прекрасную экономику США», — написал Трамп в своем телеграм-канале.

По его словам, «нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле». Любая страна, которая попытается это сделать, «должна поприветствовать пошлины и попрощаться с Америкой».

При этом американский президент предупредил, что не следует рассчитывать, что Вашингтон «будет просто стоять и наблюдать» за процессом.

Источник: РИА Новости