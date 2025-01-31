В Турции хотят запретить использование соцсетей для несовершеннолетних

Турецкие власти в 2025 году планируют запретить детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями.

Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в эфире телеканала CNN Türk.

«Мы хотим, чтобы наша молодежь младше 16 лет не заходила в социальные сети. Зачем им это? Там все равно нет ничего для них полезного», — сказал министр.

По его словам, в последнее время в Турции происходили инциденты, которые подтверждают это.

«В течение 2025 года мы хотим приложить усилия, чтобы принять ряд регулирующих мер», — подчеркнул Уралоглу.

С августа 2024 года в стране заблокирована популярная среди подростков онлайн-игра Roblox. Кроме того, в прошлом году турецкие власти также запретили сервис обмена сообщениями Discord, популярный у геймеров.

Турецкие власти заявляли, что Discord связан с наркотиками и сексуальным насилием против детей.