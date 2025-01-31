Канада предложила США «остаться друзьями»

Оттава и Вашингтон «могут остаться друзьями», однако не может быть речи о присоединении Канады к США.

Об этом в беседе с британским изданием Financial Times заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

«Абсолютно нет», - подчеркнула она, отвечая на вопрос обсуждался ли вопрос присоединения Канады к США в ходе ее визита в Штаты.

Жоли добавила, что США и Канада «могут быть действительно хорошими друзьями», однако Оттава не может принять идею о присоединении страны к Соединенным Штатам.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти.

Источник: «Газеты.Ru»