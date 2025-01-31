СК Армении почти год ищет виновных в инциденте с женой Пашиняна

Следственный комитет Армении направил порядка 30 уведомлений свидетелям инцидента с участием жены премьера Никола Пашиняна - Анны Акопян в мемориальном комплексе «Цицернакаберд».

Об этом пишет газета «Жоховурд».

Большинство уведомлений направлено членам «Национального демократического полюса», которых СК каждый день приглашает на допрос. Следователи продолжают искать людей, которые выкрикивали «предательница», «отдавшая земли», но найти не могут.

После инцидента были задержаны 7 человек. Инициировано производство по статье 239 УК Армении («Разжигание или пропаганда ненависти, нетерпимости или вражды»).

Сейчас в качестве обвиняемого проходит один человек – 67-летний Тигран Дрмеян, его дело уже находится в суде.

24 апреля 2024 года супругу премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Анну Акопян, которая приехала с младшей дочерью Арпи в мемориальный комплекс «Цицернакаберд» почтить память жертв «геноцида армян», освистали. Собравшиеся у Вечного огня встретили ее криками «Армения – без турок»; «Никол – убийца и турок».