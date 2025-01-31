Трамп намекнул, что у него состоялся разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп намекнул, что у него состоялся разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.

Глава Белого дома 30 января выступил на брифинге для журналистов по вопросу о крушении пассажирского самолета Bombardier CRJ700 в Вашингтоне.

Трамп говорил о гражданстве жертв крушения и о том, что администрация находится в контакте с большинством соответствующих стран.

В связи с тем, что на борту находились фигуристы - выходцы из России - репортеры задали ему вопрос, состоялась ли у него телефонная беседа с Путиным.

«Нет, я не говорил», - заявил Трамп. После чего добавил: «Не об этом».

Уточняющих вопросов о том, в каком формате и когда могла состояться подобная беседа, от журналистов на брифинге не последовало.

Несколько дней назад Путин выразил готовность к переговорам об окончании войны в Украине, в том числе и с Соединенными Штатами, комментируя заявления президента Трампа о необходимости скорейшего прекращения войны.

По утверждению российского президента, началу переговоров препятствует Киев.

Источник: DW