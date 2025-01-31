СНБ Армении установила личности людей, исполнивших азербайджанскую песню в центре Иревана - ФОТО - ВИДЕО
Служба нацбезопасности (СНБ) Армении прокомментировала резонансное видео, появившееся в соцсетях, на котором группа мужчин исполняет песню о Карабахе на азербайджанском языке в центре Иревана.
Об этом сообщает Sputnik-Армения.
Отметим, что видео исполнения мужчинами песни Бахрама Насибова «Anadır arzulara hər zaman Qarabağ» в центре армянской столицы, буквально перед зданием правительства Армении, вызвало панику и произвело эффект разорвавшейся бомбы в армянских соцсетях.
СНБ Армении опубликовала фотографии, как утверждается, граждан Ирана, которые пели эту песню на площади Республики в новогодние праздники. Это - Милад Каграманиафшар, Бехзад Гафари Шабанлоу, Мехди Мохаммади, Хамед Азизи Малеки и Надер Гафари.
«Запечатленные на видео лица являются гражданами Исламской Республики Иран. Они находились в Армении с 30 декабря по 3 января», - заявили в СНБ.