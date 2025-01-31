Бывший первый секретарь посольства Азербайджана в Греции был задержан и оштрафован по решению суда

Задержан бывший первый секретарь посольства Азербайджана в Греции Рахман Шахгусейнли.

Как сообщает Report, он подозревается в мелком хулиганстве, невыполнении требований судебного пристава по исполнению решений суда и других органов, а также в неподчинении законным требованиям сотрудника полиции.

Шахгусейнли был задержан и привлечен к ответственности сотрудниками 3-го отделения полиции Сумгайытского городского управления полиции.

В отношении него были составлены протоколы по трем статьям, которые были направлены на рассмотрение в Сумгайытский городской суд. Полиция ходатайствовала о его аресте сроком на 2 месяца.

В Сумгайытском городском суде Рахман Шахгусейнли был оправдан по обвинению в мелком хулиганстве, однако по двум другим эпизодам ему назначили штраф в размере 500 манатов. Он был освобожден в зале суда.

Факт подтвердил Report адвокат Рахмана Шахгусейнли Кенуль Джафарли.

Напомним, что Рахман Шахгусейнли, занимавший должность первого секретаря посольства Греции, был отозван в сентябре 2024 года и лишен дипломатического статуса за «действия, не соответствующие статусу сотрудника дипломатической службы».