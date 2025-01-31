Дорожная полиция предупредила водителей

Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к водителям с предупреждением о тумане на дорогах.

По информации Национальной гидрометеорологической службы, в ряде регионов Азербайджана, где пролегают автодороги республиканского значения, наблюдается густой туман, ограничивающий видимость до 50-200 метров.

Как сообщает 1news.az, Главное управление Государственной дорожной полиции, учитывая ожидаемое увеличение интенсивности движения на автомагистралях в выходные дни, настоятельно просит водителей, планирующих поездки, соблюдать следующие рекомендации: в тумане выбирать скорость и дистанцию в зависимости от дорожных и погодных условий, убедиться в исправности транспортных средств, особенно внешних осветительных приборов и стеклоочистителей, а также строго соблюдать правила безопасности при остановке, стоянке, обгоне и маневрировании.