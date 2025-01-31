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Гнев, возмущение и обмороки: В парламенте Армении провели встречу с родными пропавших без вести военных

First News Media12:44 - Сегодня
Гнев, возмущение и обмороки: В парламенте Армении провели встречу с родными пропавших без вести военных

Встреча с родными пропавших без вести военных прошла в парламенте Армении в напряженной обстановке, некоторым родственникам пришлось сидеть не в зале, а в застекленной ложе, в которой обычно следят за заседаниями журналисты.

Об этом пишет газета «Жоховурд».

Накануне спикер парламента Ален Симонян и глава комиссии по обороне Андраник Кочарян пригласили родственников для встречи с главами силовых структур. На этой встрече настаивали перед новым годом родные пропавших.

Издание пишет, что новый глава Следственного комитета (СК) Артур Погосян не смог предметно ответить на вопросы родителей. Последние напомнили о заявлении бывшего главы СК Аргишти Кярамяна о проведении отдельного расследования по каждому пропавшему без вести и подготовке соответствующих справок. Они потребовали предоставить им эти справки, однако Погосян не смог этого сделать.

А глава следственного управления СК по Иревану (бывший глава военного управления) Ованнес Варданян говорить отказался, что вызвало недовольство родителей. В ответ спикер парламента Ален Симонян в резкой форме призвал выйти тех, кого не устраивает формат встречи.

Речь генпрокурора Анны Вардапетян тоже возмутила присутствующих, так как она говорила сложными правовыми терминами, суть которых трудно было понять. После споров некоторых участникам встречи стало плохо, пришлось вызывать медиков. В итоге стороны договорились снова встретиться через месяц.

Впрочем, сам Андраник Кочарян в разговоре с журналистами назвал встречу конструктивной.

Ранее директор СНБ Армении Армен Абазян заявил, что с азербайджанской стороной планируется встреча по вопросу без вести пропавших. Вопрос очень сложный с организационной точки зрения, тем не менее встреча прорабатывается, сказал он.

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