ХАМАС отпустило еще одного израильского заложника

Освобожденный в секторе Газа гражданин Израиля и США Кит Сигаль передан представителям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в анклаве.

Об этом сообщила пресс-служба израильского МИД.

"Похищенный ХАМАС 7 октября [2023 года] 65-летний гражданин Израиля и США Кит Сигаль передан силам Армии обороны Израиля в Газе", - говорится в заявлении.

Телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" показал кадры освобождения, где видно, что Сигаль был передан медикам в порту города Газа. Машины МККК перевезли освобожденного к месту дислокации Армии обороны Израиля для передачи заложника военным