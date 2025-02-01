В Азербайджание ожидается похолодание и увеличение количества осадков

«Как и ожидалось, на территории страны сейчас наблюдается туманная погода. Это связано с относительно высокой температурой воздуха в дневные часы и охлаждением поверхности ночью, что приводит к образованию инверсионного тумана на уровне земли», — сообщила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, она отметила, что в последние дни максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове достигала 16 градусов тепла, что на 6,7 градуса выше климатической нормы. Превышение нормы температур наблюдается и в регионах. В настоящее время туман наблюдается в Сумгайыте, Бине, Губе, Евлахе, Зардабе, Имишли, Сабирабаде, Джафархане, Билясуваре, Шамкире и Лерике, где видимость ограничена до 200 метров.

У.Тагиева также добавила, что туманная погода в стране продлится с перерывами до полудня 3 февраля:

«В декабре и январе средняя месячная температура была на 1,2 градуса выше нормы. В первые дни февраля температурный режим продолжит оставаться выше нормы. Однако, как и каждый год, в феврале не исключены холодные периоды, и синоптики заранее предупреждают об этом население».

Она также подчеркнула, что со второй половины первой декады февраля ожидается понижение температуры, усиление северо-западного ветра и осадки.