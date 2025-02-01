Председатель Общины: Борьба за возвращение на исторические земли в значительной мере зависит от нашей молодежи

Сегодня борьба за возвращение на наши исторические земли, как Общины Западного Азербайджана в значительной мере зависит от нашей молодежи.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам сказал председатель Правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли.

Председатель общины рассказал о молодежной политике, основанной великим лидером Гейдаром Алиевым в Азербайджане: «Суть молодежной политики заключается в воспитании высокоинтеллектуальных, способных и уважающих наши национальные ценности молодых людей. Будущее нашей страны, народа зависит от молодежи», - отметил он.