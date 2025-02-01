Вниманию метеочувствительных - в эти дни февраля ожидаются сильные магнитные бури

В феврале Земля окажется под воздействием ряда магнитных бур различной интенсивности, что может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Прогнозируется, что геомагнитная активность будет достаточно высокой, поэтому стоит заранее подготовиться к возможным последствиям.

1news.az сообщает, что прогноз был опубликован Центром космических погодных прогнозов Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Календарь магнитных бур для февраля:

• 7 и 8 февраля ожидаются слабые магнитные бури. Их влияние может быть минимальным, однако чувствительные люди будут ощущать его.

1, 2, 17 и 20 февраля же ожидаются умеренные магнитные бури. В эти дни метеочувствительные люди и страдающие хроническими заболеваниями могут чувствовать себя плохо.

• Сильные магнитные бури будут наблюдаться 4 и 5 февраля (пик активности ожидается вечером 4 февраля), а также 18, 19 и 24 февраля. Эти дни требуют особого внимания, так как сильные колебания в магнитном поле Земли могут привести к головным болям, усталости, проблемам с артериальным давлением и даже обострению хронических заболеваний.

Почему магнитные бури опасны?

Магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, вызванные солнечной активностью. Когда солнечные вспышки выбрасывают потоки заряженных частиц в космос, они взаимодействуют с магнитосферой Земли, вызывая геомагнитные возмущения.

Для большинства людей магнитные бури проходят незаметно, однако для метеочувствительных людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями они могут вызвать следующие симптомы: головные боли, изменения артериального давления, повышенная усталость, раздражительность, нарушения сна.