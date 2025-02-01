Умер экс-президент ФРГ Хорст Кёлер

Бывший президент Германии Хорст Кёлер (занимал пост с 2004 по 2010 год) умер в возрасте 81 года.

Об этом сообщила канцелярия президента ФРГ.

Кёлер умер рано утром 1 февраля после непродолжительной, но тяжелой болезни в окружении своей семьи в Берлине. Соболезнования жене умершего выразил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, отметив, что Кёлер «многое дал стране».

Смерть Кёлера также прокомментировал канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Со смертью бывшего федерального президента Хорста Кёлера Германия потеряла преданного своему делу политика, посвятившего свою жизнь построению более справедливого мира», - написал он в X.

В 2004 году Кёлер стал девятым президентом ФРГ, сменив на этом посту Йоханнеса Рау. В 2009 году Кёлер был переизбран на второй срок, однако в 2010 году подал в отставку. Поводом послужило его интервью, которое он дал на обратном рейсе после визита к немецким военным в Афганистане. В нем он оправдывал зарубежные миссии Бундесвера, заявляя, что они защищают экономические интересы Германии.

Критики обвинили Кёлера в использовании этого для оправдания миссии в Афганистане, но Кёлер это отрицал. Он посчитал, что критика нанесла непоправимый ущерб, и сделал соответствующие выводы.

Источник: ТАСС