В столкновениях на юго-западе Пакистана погибли более 40 человек

В ходе боевых действий на юго-западе Пакистана убито 18 солдат военизированных формирований и 24 боевика, сообщает Reuters.

Согласно заявлению армии, боевики, принадлежащие неизвестной группировке, ночью пытались установить блокпосты на дорогах в неспокойной провинции Белуджистан.

Провинция Белуджистан, граничащая с Ираном и Афганистаном, уже десять лет является ареной мятежей сепаратистских этнических группировок белуджей, а также там действуют боевики-исламисты.