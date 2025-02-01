Состоялась акция по посадке деревьев, посвященная Дню молодежи - ФОТО

В бакинском поселке Мушфигабад Министерство экологии и природных ресурсов совместно с Министерством молодежи и спорта и Фондом молодежи организовало акцию по посадке деревьев, посвященную Дню молодежи Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках акции при участии должностных лиц и сотрудников учреждения, представителей домов молодежи и общественных организаций, а также волонтеров были посажены саженцы Эльдарской сосны и оливковых деревьев, подходящие для почвенно-климатических условий Абшеронского полуострова.

Целью акции по посадке деревьев является содействие увеличению зеленых полос, охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и борьба с изменением климата.