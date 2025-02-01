Трамп заявил, что Венесуэла согласилась принимать нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп договорился с Венесуэлой, которая дала согласие на прием всех своих граждан, незаконно находившихся на территории США.

Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп утверждает, что Каракас согласился репатриировать всех венесуэльских граждан, находящихся в США без разрешения на въезд, включая членов преступной группировки Tren de Aragua.

Кроме того, согласно заявлению американского лидера, Венесуэла берет на себя ответственность за организацию и финансирование процесса возвращения этих мигрантов на родину.