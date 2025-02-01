Открытие представительства Общины Западного Азербайджана в Карсе может внести вклад в реализацию Концепции возвращения

Открытие представительства Общины Западного Азербайджана в приграничном с Арменией турецком городе Карс оказало бы позитивный вклад в реализацию Концепции возвращения в Западный Азербайджан.

Об этом сказал АЗЕРТАДЖ генеральный консул Азербайджана в Турции Замин Алиев.

Дипломат привлек внимание к тому факту, что потомки азербайджанцев, изгнанных с исторических земель в Западном Азербайджане, на сегодняшний день проживают в Турции.

«Часть наших соотечественников, депортированных из Западного Азербайджана, прибыли в свое время в Анатолию. Значительная часть из них разместилась в Карсе. Сегодня эти люди, в качестве граждан Турции, вносят весомый вклад в развитие братской страны», - констатировал дипломат, подчеркнув, что выходцы из Западного Азербайджана никогда не забывали о своей исторической родине.

«Выходцы из Западного Азербайджана сегодня внимательно отслеживают деятельность общины», - подчеркнул З. Алиев, дав высокую оценку открытию в декабре прошлого года в Измире первого зарубежного офиса Общины Западного Азербайджана.

«Открытие офиса в Измире - шаг, заслуживающий самой высокой оценки. В то же время считаем, что представительство общины в Карсе также внесло бы вклад в интересы Общины Западного Азербайджана и реализацию Концепции Возращения в Западный Азербайджан», - сказал генконсул.