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В одном из районов Азербайджана временно не будет света

Фаига Мамедова10:40 - Сегодня
В одном из районов Азербайджана временно не будет света

1 февраля в Лянкяране временно отключат электричество из-за проведения ремонтных работ.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на "Азеришыг", отключение связано с ремонтом на 10 кВ воздушной линии №2, которая получает питание от подстанции "Лянкяран-2" (110/35/10 кВ).

В связи с этим с 13:30 до 15:30 будет ограничена подача электроэнергии на улицах Саттархана, Хези Асланова и Зарифы Алиевой. После завершения работ в этих районах будет обеспечено более стабильное и качественное электроснабжение.

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