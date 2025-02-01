В одном из районов Азербайджана временно не будет света

1 февраля в Лянкяране временно отключат электричество из-за проведения ремонтных работ.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на "Азеришыг", отключение связано с ремонтом на 10 кВ воздушной линии №2, которая получает питание от подстанции "Лянкяран-2" (110/35/10 кВ).

В связи с этим с 13:30 до 15:30 будет ограничена подача электроэнергии на улицах Саттархана, Хези Асланова и Зарифы Алиевой. После завершения работ в этих районах будет обеспечено более стабильное и качественное электроснабжение.