Власти Армении не смогли добиться встречи Пашиняна с Трампом – СМИ

«Власти Армении пытались организовать встречу с президентом США Дональдом Трампом во время визита премьер-министра Никола Пашиняна в Вашингтон, но им это не удалось».

Как передает АПА, об этом пишет газета «Грапарак».

Сообщается, что в этот процесс были вовлечены Министерство иностранных дел Армении, а также проармянски настроенные сенаторы от республиканской партии, однако все усилия остались безрезультатными.

С другой стороны, по утверждению газеты, большинство представителей армянской диаспоры в США отказались от встречи с Пашиняном.

Отметим, что с 4 по 5 февраля в Вашингтоне пройдет V саммит Международного альянса «За свободу вероисповедания», организованный Управлением по свободе вероисповедания Госдепартамента США.