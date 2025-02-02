Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол ради 3-летней девочки

Принцесса Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол ради общения с 3-летней девочкой в Уэльсе.

Об этом сообщает Mirror.

В Уэльсе после экскурсии по фабрике трикотажа, Кейт Миддлтон вернулась в машину, готовясь отправиться домой, но в момент она остановила свой кортеж, чтобы выскочить из машины и поговорить с девочкой, которая протянула ей банан. Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол — устроила забег на каблуках.

«Я слышала, как ты сказала «привет», когда ехала, и захотела подойти увидеть тебя», — сказала ей Миддлтон.

Источник: Gazeta.ru