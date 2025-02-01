В Баку и других районах страны обнаружены оружие и боеприпасы
Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают проводить операции и профилактические мероприятия, направленные на изъятие незаконно хранимого огнестрельного оружия и боеприпасов.
Как сообщает 1news.az, об этом информировало Министерство внутренних дел.
По данным ведомства, 31 января в Баку и других районах страны полицейскими были обнаружены и изъяты: 6 автоматов, 4 гранаты, 1 пулемет, 5 зажигателей, 6 ружей, 6 магазинов для патронов и 246 патронов различного калибра.
78