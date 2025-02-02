Шамиль Айрым: Антиазербайджанские высказывания Гаро Пайлана противоречат политике Турции

Руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым выступил с решительной критикой депутата турецкого парламента 27-го созыва, этнического армянина Гаро Пайлана, выступившего с нападками в адрес Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, турецкий парламентарий разместил на своей странице в соцсетях публикацию с осуждением позиции Г. Пайлана.

«Крайне необоснованные слова Гаро Пайлана о том, что «для противодействия Азербайджану, Армении необходимо от 3 до 5 лет» не имеют ничего общего с реалиями региона», - подчеркнул Ш. Айрым, напомнив о словах Президента Азербайджана Ильхама Алиева, озвученных 28 января на совещании, посвященном вопросам транспорта.

«Президент Ильхам Алиев, в частности, заявил, что жители Азербайджана не забыли и не забудут Зангезур, напомнил, что в ноябре 1920 года советская власть отобрала Западный Зангезур и, тем самым, совершила преступление против азербайджанского народа, подчеркнул, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении», - перечислил турецкий депутат.

Ш. Айрым отметил, что сотни тысяч жителей Западного Азербайджана, изгнанных с территории Армении, имеют полное право на достойное и безопасное возвращение на родные земли в соответствии с нормами международного права.

«Для долгосрочного мира в регионе, Иреван должен выполнить также все пункты трехстороннего Заявления, подписанного по итогам Второй Карабахской войны, в том числе, открыть Зангезурский коридор», - написал Ш. Айрым.

Он отметил, что антиазербайджанские высказывания Г. Пайлана также противоречат политике Турции, направленной на обеспечение мира в Кавказском регионе.