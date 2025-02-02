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Проведена видеоконференция с диаспорской молодежью

First News Media14:25 - Сегодня
Проведена видеоконференция с диаспорской молодежью

Государственный комитет по работе с диаспорой организовал по случаю 2 Февраля – Дня азербайджанской молодежи видеоконференцию участников летних лагерей диаспорской молодежи.

Как сообщает Trend, в видеоконференции, проведенной в рамках “Года Конституции и суверенитета”, приняли участие более 200 представителей молодежи из 51 страны.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов говорил во вступительной речи о значении роли молодежи в диаспорской деятельности Азербайджанского государства. Он отметил, что благодаря вниманию и заботе государства выросло молодое поколение, приверженное национальной идеологии, способное к интеграции с передовой молодежью мира, подчеркнул, что сегодня азербайджанская молодежь прилагает все усилия в деле укрепления общества, опирающегося на национально-духовные ценности, довел до внимания, что она предпринимает важные шаги, направленные на сохранение и пропаганду нашего богатого культурного наследия, напомнил, что ежегодно при поддержке комитета и ФПАД в различных регионах Азербайджана организуются летние лагеря, констатировал, что в этих лагерях участвуют сотни представителей азербайджанской, а также зарубежной молодежи со всего мира, что они получают возможность лучше узнать нашу страну, ознакомиться с ее историей, традициями, культурой.

На встрече был показан видеоролик о проведенных до сих пор летних лагерях диаспорской молодежи.
Состоялись дискуссии по таким вопросам, как объявление 2025 года в Азербайджанской Республике “Годом Конституции и суверенитета”, “2 Февраля – День азербайджанской молодежи”, “Молодежная политика Aзербайджана”, “Роль летних лагерей в сетевом взаимодействии диаспорской молодежи”, “Стратегические цели и задачи”, грантовый конкурс ФПАД для молодежи, предстоящие проекты, связанные с молодежью, а также консолидация участников лагеря на единой платформе и пр.

Выступавшие представители молодежи сказали, что организация подобных конференций придает импульс развитию связей среди азербайджанской молодежи, проживающей в различных странах мира. Проведенная с молодыми людьми видеоконференция была расценена как вклад в дальнейшее формирование более организованной азербайджанской диаспоры. Представители молодежи выразили Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой признательность за чуткое отношение и заботу об азербайджанцах мира, подчеркнули, что всегда будут рядом с Азербайджаном – и в радости, и в горе.

Отметим, что на сегодняшний день летние лагеря диаспорской молодежи были проведены в Шеки, Шамахе, Шуше, Нахчыване и Лачине.

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