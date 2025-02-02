Йылдырым Тугрул Тюркеш: Подход ПАСЕ к странам - неправильный

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) продолжает политику в отношении Азербайджана, в том числе и в отношении Грузии.

Она должна изменить этот подход. Предпринятые в прошлом году шаги в отношении Азербайджана также были неправильными, каждая страна имеет право на суверенитет. За выборами в Азербайджане следили наблюдатели из многих стран, а также международных организаций. Однако подход ПАСЕ оказался неправильным. Некоторые страны Совета Европы считают себя выше демократий мира. Это - неверно.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал глава турецкой делегации в ПАСЕ Йылдырым Тугрул Тюркеш.

По его мнению, ПАСЕ также занимает неправильную позицию и в отношении Грузии. Наблюдатели, следившие за выборами в Грузии, не говорят о каких-либо нарушениях закона. В выборах там участвовали две партии и разница между ними составила 43 проц. Однако некоторые члены ПАСЕ требуют проведения повторных выборов в Грузии. Никаких нарушений в связи с выборами в Грузии не зафиксировано. Но ПАСЕ не удовлетворены этими выборами и считает, что они должны быть проведены повторно. Это - неправильный подход.

Глава турецкой делегации в ПАСЕ отметил, что если какая-либо страна приглашает наблюдателей на выборы, это является показателем ее добрых намерений. Поэтому подход ПАСЕ к странам неверен.

Он полагает, что необходимо внесение изменений и обновление правил в ПАСЕ.