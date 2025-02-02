Стало известно о состоянии пострадавших в тяжелом ДТП в Масаллы - ОБНОВЛЕНО

Трое пострадавших в дорожно-транспортном происшествии - мужчина, женщина и ребенок - были доставлены в отдел скорой и неотложной медицинской помощи Масаллинской центральной районной больницы (ЦРБ).

Об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Пациентам с травмами различных частей тела была оказана необходимая медицинская помощь.

Состояние мужчины (1977 г.р.) оценивается как средней степени тяжести, его лечение продолжается в Масаллинской ЦРБ.

Женщина (1986 г.р.) находится в тяжелом состоянии. У нее диагностированы переломы шейных позвонков и скуловой кости, а также субарахноидальное кровоизлияние. Планируется транспортировка пациентки в Республиканскую нейрохирургическую больницу.

Состояние ребенка (2018 г.р.) удовлетворительное. Он был отпущен домой.

Отмечается, что один человек скончался на месте происшествия до прибытия врачей.

16:30

В ДТП в селе Сярчувар Масаллинского района погиб один, пострадали три человека.

Как передает Report, инцидент произошел на магистрали Алят-Астара.

Согласно информации, легковой автомобиль, за рулем которого находился житель села Сутамурдов Лянкяранского района Керимов Расул Аликрам оглу, 1953 года рождения, наехал сзади на движущуюся в том же направлении фуру.

В результате ДТП водитель легковушки скончался, находившиеся в транспортном средстве пассажиры Керимов Рамин Расул оглу, 1977 года рождения, Керимова Сейда Этибар гызы, 1986 года рождения, и Керимов Я., 2018 года рождения, получили различные травмы. Они доставлены в Масаллинскую районную центральную больницу.

По предварительной версии, причиной аварии стал густой туман.

В связи с фактом ведется расследование.