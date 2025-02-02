Фидан: Турция готова принять освобожденных в Газе палестинских заключенных

Турция готова принять на своей территории освобожденных в Газе палестинских заключенных.

Об этом сообщил в Дохе глава турецкого МИД Хакан Фидан по итогам переговоров с главой правительства, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, трансляция которых велась в соцсети X.

"Одно из условий соглашения о прекращении огня в секторе Газа предусматривает, что палестинские заключенные после освобождения не должны оставаться на землях Палестины. Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что совместно с другими странами мы готовы принять у себя освобожденных палестинцев. Другие страны также будут вносить вклад в реализацию соглашения", - сказал Фидан.