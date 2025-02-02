В Баку почтили память жертв потерпевшего крушение самолета AZAL - ФОТО

Сегодня исполняется 40 дней со дня крушения следовавшего рейсом Баку-Грозный пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи города Актау в Казахстане.

Как сообщает bizim.media, на II Аллее почетного захоронения состоялась церемония, в которой приняли участие семьи погибших членов экипажа - командира воздушного судна Игоря Кшнякина, второго пилота Александра Кальянинова и бортпроводницы Хёкумы Алиевой, а также сотрудники AZAL и официальные лица.

Супруг Национального героя Азербайджана Х.Алиевой - Этибар Алиев выразил соболезнования семьям погибших пилотов.

Напомним, 25 декабря 2024 года пассажирский самолет AZAL Embraer 190, выполнявший рейс Баку - Грозный, подвергся внешнему физическому и техническому воздействию в воздушном пространстве Российской Федерации. Потеряв управление, пилоты направили лайнер в сторону Актау. Несмотря на сложные обстоятельства, благодаря высокому профессионализму и мужеству экипажа самолету удалось совершить аварийную посадку. На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли, а 29 выжили.