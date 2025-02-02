В УЕФА заявили, что переговоры о возвращении России на турниры продолжатся в 2025 году

Переговоры и обсуждения между Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Российским футбольным союзом (РФС) о возвращении российских команд на международные турниры продолжатся в 2025 году.

Об этом журналистам рассказал директор отдела УЕФА по делам национальных ассоциаций Зоран Лакович.

Лакович посетил выборную конференцию РФС в воскресенье, на которой рассказал о надежде на скорое возвращение российских команд на турниры.

"На каждой встрече с участием топ-менеджеров всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, президентов и генеральных секретарей ваши представители всегда пытаются объяснить ситуацию с российским спортом и спортсменами, - сказал Лакович. - В прошлом году мы говорили об этом, дали каждому возможность обсудить, высказаться об этой ситуации. Я не могу много рассказать об этом, но в 2025 году мы продолжим обсуждать [возвращение], проводить дебаты и так далее".

"Думаю, что представители РФС хорошо работают, они проводят переговоры с национальными ассоциациями, причем это не только УЕФА. Администрация УЕФА открыта к России, почти каждый день мы находимся в контакте", - добавил Лакович.Россия в 2023 и 2024 годах провела турниры развития УЕФА, соревнования среди команд до 15 лет прошли в Волгограде. Лакович отметил, что это значит в отношениях УЕФА и РФС. "Юношеские сборные России среди игроков до 15 лет имеют возможность принимать участие в турнирах развития УЕФА. Это проект, за которым мы следим. Для нас все это хорошо проводится, - отметил Лакович. - Это отличная возможность для российских юношеских команд, девочек и мальчиков, продолжать играть в футбол, встречаться с друзьями из Европы. Как я и говорил, отношения между УЕФА и РФС, президентом и генеральным секретарем РФС Александром Дюковым и Максимом Митрофановым соответственно и президентом УЕФА Александером Чеферином на топ-уровне. Мы обсуждаем, встречаемся, отношения между нами не изменились".

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.