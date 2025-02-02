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Эрсин Татар: Защита прав и интересов турок-киприотов - борьба всего тюркского мира - ФОТО

First News Media18:20 - Сегодня
Эрсин Татар: Защита прав и интересов турок-киприотов - борьба всего тюркского мира - ФОТО

Участие Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в мероприятиях Организации тюркских государств (ОТГ) под собственным флагом и конституционным названием - важный шаг на пути международного признания Лефкоши.

Об этом, как сообщает АЗЕРТАДЖ, заявил Президент ТРСК Эрсин Татар на встрече с депутатами Милли Меджлиса в Международном культурном центре Гейдара Алиева.

Азербайджанские парламентарии находятся в Лефкоше с целью участия во II Международном симпозиуме исследований Кипра имени Рауфа Денкташа и Фазыла Кучюка.

Э. Татар подчеркнул, что вопрос федерального устройства Кипра, нацеленного на ассимиляцию турок-киприотов, навсегда закрыт. «Единственный путь урегулирования на острове - признание двух равных суверенных государств», - сказал он.

Президент, назвав шаги по защите прав и интересов турок-киприотов «борьбой всего тюркского мира», отметил важными шаги по согласованию общего тюркского алфавита.

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