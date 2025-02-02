На Солнце произошли четыре мощные вспышки

Четыре вспышки предпоследнего класса мощности М произошли на Солнце в воскресенье, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Самая мощная за день вспышка была зафиксирована в 17:04 мск. "2 февраля в 17:04 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3977 (N20E03) зарегистрирована вспышка M5.1 продолжительностью 10 минут", - рассказали в ИПГ.

Кроме того, произошло еще три вспышки - М1.4, М1.2 и М2.7.

Основным источником активности являются крупные группы пятен, наблюдаемые сейчас в северном полушарии Солнце, отмечают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.