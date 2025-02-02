Зеленский подтвердил готовность к переговорам по урегулированию с участием РФ

Владимир Зеленский вновь заявил, что рассчитывает на начало переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта с участием Москвы, а также Брюсселя, Вашингтона и Киева.

"[После разговора с президентом США Дональдом Трампом] мы должны перейти к какому-то формату разговора с россиянами. И я хотел бы видеть за столом переговоров Соединенные Штаты, Украину и Россию. Голос Евросоюза также должен быть услышан. Я думаю, это было бы справедливо, эффективно. Но чем это обернется, я не знаю", - сказал политик в интервью агентству Associated Press.

Он также подтвердил, что его команда поддерживает контакты с администрацией Трампа, однако консультации пока носят общий характер. Зеленский сообщил, что надеется на скорую личную встречу с президентом США "для выработки плана перемирия", одновременно выразив недовольство в связи с его заявлением о проведении Вашингтоном без участия Киева "серьезных дискуссий" с Москвой.

Источник: ТАСС