В тяжелом ДТП на юге Турции погиб один, пострадали 19 человек

В городе Газиантепе одноименной провинции на юге Турции в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, легкового автомобиля и грузовика погиб один, пострадали 19 человек.

Об этом информирует Haber Global.

Отмечается, что в результате столкновения пассажирского автобуса, грузовика и автомобиля пострадали 20 человек. Они были доставлены в ближайшую больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь одного из травмированных не удалось.

По факту происшествия начато расследование.