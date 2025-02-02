Успешно завершена седьмая волонтерская программа MEDİA - ФОТО

Успешно завершилась седьмая волонтерская программа Агентства по развитию медиа Азербайджанской Республики.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках программы, охватившей октябрь 2024 года по январь текущего года, участники активно участвовали в работе различных структур агентства, выполняли поставленные перед ними задачи на высоком уровне. За этот период они развили профессиональные способности и приобрели опыт в таких важных областях, как эффективность коммуникации, командная работа и управленческие навыки.

Обратив внимание на проводимую в стране работу по волонтерскому движению, исполнительный директор агентства Ахмед Исмаилов отметил, что вовлечение молодежи в подобные мероприятия позволяет им развивать как социальные, так и профессиональные навыки. Подобные инициативы способствуют социальному и экономическому развитию страны, превращая молодых людей в более подготовленных и ответственных личностей, соответствующих меняющимся требованиям общества.

Принявшие участие в программе волонтеры сказали, что полученные ими во время тренингов знания и навыки сыграют важную роль в обеспечении их личностного развития, создадут стимул для будущей деятельности.

На встрече были вручены сертификаты волонтерам, успешно завершившим программу.