Хикмет Гаджиев обсудил с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана политические вопросы

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом вопросы политического и экономического сотрудничества, а также региональную безопасность.

Об этом помощник азербайджанского лидера написал на своей странице в Х.

"В рамках визита в Тегеран встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом. На встрече в продолжение обсуждений, проведенных в Баку, мы обменялись мнениями по вопросам политического, экономического сотрудничества между двумя странами и региональной безопасности, особо отметили важность транспортного коридора Север-Юг", - отметил Х.Гаджиев.

Напомним, накануне помощник президента Азербайджана посетил новое административное здание азербайджанской дипмиссии в Тегеране.