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В Гяндже подросток скончался в больнице

First News Media13:00 - Сегодня
В Гяндже подросток скончался в больнице

В Гяндже 12-летний мальчик скончался в больнице, куда был помещен с предварительным диагнозом инфекция верхних дыхательных путей.

Как сообщает Report, несмотря на оказанную врачами медицинскую помощь, спасти М.Б. не удалось.

В Гянджинской городской объединенной больнице сообщили, что 1 февраля около 19:00 подросток (мужского пола) 2013 года рождения был госпитализирован в бессознательном состоянии в Детское отделение.

Затем 2 февраля около 03:20 пациент в тяжелом состоянии, в судорогах и с симптомами менингита, был переведен в больницу имени Аббаса Сиххата для получения более квалифицированной медицинской помощи.

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия подросток скончался около 08:00.

По факту ведется расследование.

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