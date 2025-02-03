Полиция задержала митингующих в Тбилиси

Сотрудники министерства внутренних дел Грузии на митинге, который проходил в 2 февраля у въезда в Тбилиси, задержали 31 человека в административном порядке.

Об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что все задержанные обвиняются в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Некоторые из них, в том числе и один из лидеров оппозиционной партии «Ахали» Ника Мелия, уже выпущены под подписку. Суд над задержанными состоится позднее.

Представители оппозиционных партий, их сторонники, а также гражданские активисты 2 февраля устроили протест у торгового центра «Тбилиси молл», где попытались перекрыть дорогу около северного выезда из Тбилиси. Силовики воспрепятствовали блокировке дороги. Это вызвало возмущение митингующих, которые начали устраивать потасовку с правоохранителями. Среди протестующих есть пострадавшие. Позже участники акции направились шествием к зданию парламента, расположенному на проспекте Руставели в центре Тбилиси.

Акции протеста начались в Тбилиси 28 ноября после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны приостанавливают процесс открытия переговоров о вступлении в Европейский союз.