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В ММ созданы Счетная и Дисциплинарная комиссии

First News Media14:11 - Сегодня
В ММ созданы Счетная и Дисциплинарная комиссии

В Милли Меджлисе созданы Счетная и Дисциплинарная комиссии.

Как сообщает Report, соответствующие законопроекты были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

В состав Счетной комиссии вошли депутаты Нагиф Гамзаев, Севиндж Гусейнова, Эльдар Гулиев, Солтан Мамедов, Ровшан Мурадов, Сабина Салманова и Михаил Забелин.

В состав Дисциплинарной комиссии вошли Кямал Джафаров, Афет Гасанова, Малахат Ибрагимгызы, Эльдар Ибрагимов, Кямаледдин Гафаров, Насиб Магамалиев, Хикмет Мамедов, Машхур Мамедов, Асим Моллазаде, Саттар Мохбалиев, Низами Сафаров.

Законопроекты были вынесены на голосование и приняты.

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