В Тегеране выразили готовность к любому содействию в укреплении стабильности и безопасности на Южном Кавказе

Тегеран готов оказать всяческое содействие в укреплении стабильности и безопасности на Южном Кавказе, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Как сообщает телеграм-канал Azad İran, по его словам, безопасность на Кавказе и безопасность всех соседей, в том числе, Азербайджана и Армении, представляют большую важность для Ирана.

«У нас существуют успешные отношения с Азербайджаном и с Арменией, и в последние дни дипломатические переговоры активизировались», - сказал Багаи.

Он добавил, что Иран готов внести свой вклад в развитие диалога между двумя странами.

Источник: телеграм-канал Azad İran