Каллас: ЕС готовится к возможной торговой войне с США

Евросоюз готовится к возможной торговой войне с США, которые могут ввести пошлины на европейские товары.

Победителем в этой ситуации станет Китай, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по прибытии на неформальный саммит сообщества в Брюсселе.

«Мы слушали внимательно, и мы готовимся с нашей стороны. Но понятно, что нет победителей в торговой войне. Если ЕС и США начнут торговую войну, то единственный, кто будет смеяться, - это Китай», - сказала она.

Источник: ТАСС